Dandelion: il Circo volante in scena al Teatro Rossini di Pontasserchio

Un immersione nel mondo variegato del circo. Per la conclusione dei corsi per bambini, ragazzi e adulti della Scuola di Arti Circensi Antitesi si svolgeranno gli spettacoli finali dal titolo Dandelion. Un'emozione tornare ad esibirsi dopo due anni di stop, e con un programma intenso: nel pomeriggio (17.30) si esibiranno i gruppi da 4 a 14 anni, MiniCirco, JumpCirco, MixCirco e AcroCirco, guidati dalle insegnanti Cristina Cichetti, Linda Fioravanti, Marta e Lidia Lattanzi, in cui i ragazzi faranno riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente e proporranno soluzioni fantasiose e divertenti per risolverne i problemi; la sera, alle 21:00 sarà la volta dei gruppi adolescenti e adulti, Fly, Intermedi, Intermedi/avanzati e Performing, guidati dalle insegnanti Claudia Bandecchi ed Elisa Drago, che punteranno i riflettori sul tema del genere e i contrasti presenti nella nostra società. Suddiviso in quattro scene, attraverso acrobazie aeree, luci, suoni e colori, gli artisti porteranno gli spettatori tra il reale e l’onirico a confrontarci sulla condizione delle donne e gli stereotipi di genere.

In entrambe le rappresentazioni, l’idea di Dandelion, è quella di diffondere 'semi' di speranza e positività, facendo capire che una via d'uscita è possibile, iniziando una rivoluzione culturale, attraverso l’informazione, la solidarietà.

info: teatrorossini@gmail.com

Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search