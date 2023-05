Daniele Gattano in 'Male male" | Stand up comedy

Mercoledì 17 maggio alle 21.00 in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena Daniele Gattano con la divertentissima stand up comedy: MALE MALE.



«“Il Male che appartiene a ognuno di noi è sempre doppio, è un Male Male”, diceva un antico filosofo. In verità no, nessun filosofo l’ha mai detto, ma mi serviva per dare credibilità al titolo. – racconta l’artista - “Male Male” è lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita, per lo meno della sua. Lo spettacolo parla di: sesso, povertà, sesso, suicidio, sesso, omosessualità, sesso, lavoro, sesso.



Non c’è così tanto sesso nello spettacolo ma chi ne capisce di marketing mi ha consigliato di scriverlo più volte perché attira di più l’attenzione del pubblico che venendolo a vedere poi dice: “No va beh, troppo vero! Anche io! Successo pure a me! Incredibile, identico, no va beh!” e ride. Attenzione: se vedendolo direte più di quattro volte: “No va beh, troppo vero! Anche io! Successo pure a me, incredibile, identico, no va beh!” significa che anche la vostra vita sta andando male-male.»



DANIELE GATTANO

Daniele Gattano nasce e scappa da Verbania, bellissima ma non ci vivrà. Debutta come comico a "Colorado"(Italia 1) approda poi su Real Time per i "Diversity Media Awards”, farà poi parte del cast di “Stand up comedy” su Sky Comedy Central, poi di su Raidue e ancora Sky per “Zelig C Lab” e “Il Salotto con Michela Giraud”. Si è anche cimentato nel web, il suo video “E se ho l’HIV?” diventa video ufficiale per “ANLAIDS 2018 di cui ha presentato il convegno nazionale. Ha presentato il “Bologna Pride 2017", il “Milano Pride 2019 e “Milano Pride 2020". Il suo primo spettacolo di Stand up comedy non ha riempito i teatri ma nemmeno li ha svuotati. Nonostante la deriva come comico era partito bene frequentando le scuole di teatro serie (Stabile di Genova e Galante Garrone di Bologna) ma Peter Stein non si è mai accorto di lui. Ci riprova ora con il suo secondo spettacolo di stand up: “Male Male".



Biglietto 10€+dp

Prevendita in teatro dal lunedì al venerdì 10-14 e on line Circuito TicketOne e Boxoffice Toscana

Spettacolo inserito nella rassegna ???? ?????!





info 050744400 - 3458212494- biglietteria@lacittadelteatro.it