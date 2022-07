Concerto di Daniele Gorgone Trio con Joyce Yuille

Prezzo non disponibile

Dopo i concerti di Pisa Jazz Rebirth 2022 al Giardino Scotto di Pisa, gli appuntamenti continuano sul palco di Argini e Margini. Sabato 30 luglio alle ore 21.30 in concerto Daniele Gorgone Trio con Joyce Yuille.

Stella della black music americana, Joyce Yuille è riconosciuta come una delle più autorevoli interpreti della tradizione americana. La classe di Joyce Elaine Yuille è una certezza, così come il suo dinamismo e la sua espressività vocale. La sua voce è jazz ma tinta di soul e un pizzico di blues. Joyce suona per la prima volta a Pisa ospite di un trio di musicisti che nel corso degli anni hanno collaborato con numerosi artisti nel panorama musicale italiano e internazionale, e che capitanato da Daniele Gorgone al pianoforte, con Marco Piccirillo contrabbasso e Pasquale Fiore batteria.

Il prossimo concerto sarà mercoledì 6 agosto alle 21.30 con 'Ottomani' il progetto nato da un’idea del chitarrista Tolga During.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’associazione studentesca universitaria 'Isola del Jazz', ed è realizzato con i contributi alle attività studentesche dell’Università di Pisa.

Argini e Margini è aperto tutti i giorni dalle 18. E' possibile fare aperitivo e cenare (ristorante di pesce). E' possibile prenotare tavoli solo per la cena al 342 7058237. L'inizio dei concerti è previsto per le 21.30.