Danilo Sacco e Tribù Nomade in concerto

Sabato 11 novembre ore 21:30, la Proloco di Casciana Terme (PI) organizza presso il Teatro Verdi di Casciana Terme una serata di musica dal vivo con i Tribù Nomade, tributo dei Nomadi. Ospite della serata Danilo Sacco, cantante della storica band emiliana dal 1993 al 2011. Cantautore e interprete dei brani storici della band, salirà sul palco esibendosi con i musicisti di Tribù Nomade.



Tribù Nomade sono sei musicisti che ripropongono completamente dal vivo la musica dei Nomadi. I brani in repertorio sono quelli indimenticabili e coinvolgenti, Un pugno di sabbia, Un giorno insieme, Io voglio vivere, Gli aironi neri, Canzone per un’amica e ovviamente le immancabili Dio è morto e Io vagabondo.



Lo show conta oltre due ore di concerto per un viaggio musicale che parte dagli anni ‘60 e arriva fino ai giorni nostri.



Per assistere all’evento è possibile presentarsi in Teatro la sera stessa dell’evento oppure prenotare un posto scrivendo su whatsapp al ?3486971958