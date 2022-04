'Le dannate del mare': presentazione del libro

Per molto tempo le donne sono state assenti dal grande racconto della migrazione. Nonostante siano molte quelle che lasciano le loro case e i loro affetti per intraprendere il lungo viaggio attraverso il deserto e il Mediterraneo, spesso sono state presentate solo come una sorta di Penelopi africane in attesa dei loro mariti, pazienti e sedentarie, o ritratte come vittime di un dolore o di una perdita (di un figlio, di un compagno, di una 'casa'). Basato su ricerche sul campo condotte ai confini dell’Europa, in Italia e a Malta, il libro 'Le dannate del mare' è un’inchiesta sulle tracce delle sopravvissute: nel restituire le molteplici sfaccettature dei loro percorsi e destini, declina al femminile la storia recente delle migrazioni nel Mediterraneo. L'autrice, Camille Schmoll, è geografa e sociologa. I suoi studi analizzano le nuove dinamiche migratorie (transnazionalismo, migrazione di genere, migrazione circolare) in area euro-mediterranea e le conseguenti implicazioni sociali e territoriali. Alla presentazione interverranno Federico Oliveri (direttore della collana) e Sonia Paone (Università di Pisa).

