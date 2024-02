Danza, i Kataklò tornano al Teatro Verdi di Pisa

I Kataklò, la più famosa compagnia italiana di athletic theatre, tornano sul palco del Teatro di Pisa portando il loro inno alla vita e alla socialità. Secondo titolo nel cartellone della Stagione di Danza del Verdi, 'Back to Dance' è lo spettacolo che ha segnato il ritorno alle scene dei Kataklò dopo la chiusura forzata dei teatri durante la pandemia. Venerdì 1 marzo alle 21, la compagnia fondata da Giulia Staccioli porterà sulla scena frammenti inediti e di repertorio accomunati da un unico fil rouge, il desiderio di danzare e di recuperare il tempo. Scelte artistiche e costumi, riadattati e rinnovati da vecchie produzioni, perseguono lo stesso ideale di recupero.

L’ideazione e la direzione artistica portano la firma di Giulia Staccioli. In scena Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo. Assistente alle coreografie: Irene Saltarelli, costumi Elia Docente e Aurora Mazzi, disegno luci Sharon Remartini e Fabio Passerini. Una produzione Kubo.

Back to Dance è uno spettacolo che affronta quattro tappe: l'umanità, la mitologia, l'eroismo e la leggerezza, narrando la voglia umana di ricominciare nonostante le esperienze oscure. Con ironia, energia e intensità, il lavoro esprime i bisogni irrinunciabili dell'uomo: libertà, socialità, felicità. Kataklò, compagnia teatrale italiana nota per il suo stile athletico, propone uno spettacolo energico che intreccia diverse discipline della danza. Fondata da Giulia Staccioli, la compagnia ha evoluto nel tempo, richiedendo ai suoi interpreti una preparazione sempre più completa. Riconosciuta internazionalmente, collabora con istituti culturali italiani e il Ministero degli Esteri per promuovere la cultura italiana all'estero.

Biglietti in vendita al Botteghino del Teatro di Pisa (aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 19), al servizio telefonico (050.941188, attivo dal martedì al sabato dalle 9 alle 11, e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16), su www.vivaticket.com.

I prezzi dei biglietti sono compresi tra i 30 euro (intero) e gli 8 euro a seconda dei settori e delle riduzioni. L’acquisto online non consente la possibilità di beneficiare delle riduzioni.

Per info e dettagli: 050.941111