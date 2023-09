Libreria Civico 14, doppia presentazione con Dario Pontuale

Sabato 2 settembre, alle 18.30, La Libreria Civico 14 ospiterà Dario Pontuale presentato da Barbara Del Bono Idda. Per l'occasione verranno presentati due volumi "Per fare un albero ci vuole un dente" e "I dannati della Saint George" adatti ad un pubblico giovane a partire dai 6 anni. Entrambi sono illustrati da Elena Miele per edizioni Valigie Rosse e Funambolo.

"Per fare un albero ci vuole un dente" è una storia di Dario Pontuale che punta ad insegnare cosa vuol dire seminare e prendersi cura di un sogno; comincia, infatti da un grande palazzo grigio, abitato da persone sempre indaffarate, assorbite oramai da questo grigiume e lontane dai colori. Qui vive Giulio con la mamma, alle prese con la caduta del primo dentino, che lo porterà a vivere una situazione nuova, magica e verde.

Con "I dannati della Saint George" Funambolo Edizioni Kids, Dario Pontuale scrive una storia avventurosa per ragazzi – con pirati e pozioni magiche – a richiamare i canoni dei racconti ottocenteschi, dalle ambientazioni, al lessico fino ai personaggi: scelte narrative che ci immergono, sin da subito, in quel genere che ci riporta con la mente a di Salgari, Conrad, Melville e altri ancora. Pirati, pozioni, fantasmi e maledizioni in un'avventura che ha del magico salpando per i mari oscuri. Età di lettura: da 7 anni.

Le tavole di Elena Miele danno forma artistica alle parole di Dario Pontuale, attraverso disegni sempre diversi che accarezzano varie forme e stili, da quello visionario a quello più nitido, cominciando da linee che delimitano un ambiente più in bianco e nero, fino a un esplosione di colori che riempiono immagini significative, vivide e anche didascaliche.

Nato a Roma nel 1978, è scrittore, critico letterario, bibliotecario. Ha collaborato alla redazione di Storia della Letteratura Italiana di P. Manfredi e P. Di Sacco, edita da Pearson nel 2021.Ha curato edizioni di Flaubert, de Maupassant, Zola, Musil, Stevenson, Melville, Conrad, Svevo, Salgari, Tolstoj, Puškin, Cechov. Codirige la rivista salgariana "Il corsaro nero", collabora come consulente letterario per il programma Rai "L'Atlante che non c'è".