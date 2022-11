'Darwin inconsolabile' di Lucia Calamaro a La città del teatro di Cascina

Sabato 3 dicembre alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina andrà in scena lo spettacolo "Darwin inconsolabile (un pezzo per anime in pena)" di Lucia Calamaro, drammaturga, attrice e regista di fama internazionale.



Una storia in cui riconoscere le nostre nevrosi, i nostri stili di vita disumanizzanti e frenetici, una storia raccontata con frizzante ironia ed empatia e, soprattutto, senza giudizio.



C'è una madre anziana, artista performativa, che si dice ex Fluxus, che si finge morta per ricevere un po’ di attenzione dai 3 figli, così occupati, così distratti, così disamorati, aggressivi, assenti. Simula la morte come certi animali: Maria Grazia pratica la "tanatosi", molto diffusa tra certe specie che per scampare all’aggressione del predatore, “fanno il morto.”

Il suo potrebbe esser un monito, un richiamo, un avvertimento, una richiesta, o semplicemente una performer...

C'è una figlia ostetrica, schiacciata dalla preoccupazione per le nuove generazioni, ambientalista imbranata: Simona.

Un figlio maestro elementare, buonissimo, che ha per le mani il futuro e si imbatte in un fumoso testo inedito de L’Origine della specie", citato da Borges, in un’intervista a Bioy Casares: Riccardo. Una figlia in simbiosi con la madre, perfomer-artista plastica, che indaga il prospettivismo amazzonico e le teorie dell’interspecie, sentendosi più vicina al mondo vegetale che all'animale: Gioia.



Note di regia

Una madre anziana, che si finge morta per ricevere un po’ di attenzione da questi figli, così occupati, così distratti, così disamorati, aggressivi in quanto assenti. Simula la morte. La tanatosi. Una pratica molto diffusa tra gli animali che per scampare l’aggressione del predatore, “fanno il morto.”

Potrebbe esser un monito, un richiamo, un avvertimento, una metafora.

Una madre che simboleggia il pianeta? Forse. Dei figli che simboleggiano noi? Può essere. Ma nessuno, di certo la bontà. Né la colpa. O il destino. Nessuno è vittima.



Sardegna Teatro | CSS Teatro stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia | Teatro di Roma

DARWIN INCONSOLABILE

(Un pezzo per anime in pena)

scritto e diretto da Lucia Calamaro

con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi

assistente alla regia Paola Atzeni

luci Stefano Damasco

con il sostegno di Spoleto Festival dei due Mondi



