Days di Tsai Ming-liang al Cinema Arsenale

Venerdì 5 novembre debutterà a Pisa 'Days', il nuovo film diretto dal pluripremiato regista Tsai Ming-liang (vincitore del Leone d’Oro 1994 per Vive L’Amour) distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio. Presentato in concorso alla 70° Berlinale, il film si è aggiudicato il premio Teddy Award come opera a soggetto LGBT.

Il film sarà programmato quotidianamente presso il Cinema Arsenale di Pisa nei seguenti orari: venerdì h 21, sabato h 16, domenica h 18.30.

Days è stato appena designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italian. Dopo ben sette anni dall’uscita dell’acclamato e pluripremiato Stray Dogs, Ming-liang torna alla regia e mette in scena l’incontro tra due uomini con lo stile minimalista e poetico che lo ha reso celebre. Ancora una volta è Lee Kang-Sheng (già protagonista de Il gusto dell’anguria e Che ora è laggiù?) ad affiancare il regista in questa avventura sensoriale, in cui il silenzio è il vero leit-motiv.

Le prime scene furono girate nel 2014 senza un plot rigoroso, creando negli anni una storia semplice e quotidiana, che valorizza la prova artistica dei due attori. L’autore taiwanese modella un ritratto umano melodioso, contaminato da un erotismo spinto, che spezza quella solitudine sempre più caratterizzante la nostra epoca.