Museo delle Navi Antiche, apertura straordinaria per 'dECOrare l’albero di Natale' con i bambini

Il Natale si avvicina e il Museo delle Navi Antiche di Pisa si prepara ad ospitare i bambini con un’apertura straordinaria. Mercoledì 8 dicembre, alle ore 11.00 e alle ore 15.30, doppio appuntamento con 'dECOriamo l’albero di Natale!', il laboratorio pensato per i più piccoli e le loro famiglie per creare insieme addobbi natalizi in modo ecosostenibile e fantasioso, a cura di Cooperativa Archeologia. Un incontro a tema 'Salviamo i nostri mari!', in cui i giovani visitatori saranno impegnati a comporre navi, pesci e tanti altri pezzi originali utilizzando materiali di riciclo e che rispettano l’ambiente, per un appuntamento dedicato alla decorazione dell’albero di Natale del museo e a creazioni da portare a casa. Il complesso delle Navi Antiche di Pisa, aperto in via straordinaria per

l’occasione dalle ore 10.30 alle ore 18.30, è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con 4700 metri quadri di superficie espositiva raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre.

Informazioni:

Attività per bambini dai 5 anni in su. Durata 1 h. È necessaria la presenza di un genitore all’interno del museo per ogni prenotazione | € 6 a

bambino + biglietto

Visita guidata per gli adulti | ore 11.00 e 15.30 | Durata 1 h | € 6 a persona +

biglietto

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@navidipisa.it o allo 050 47029 e

nel fine settimana al numero 050 8057880.