'Dedicato a Livia (e alle altre)', reading fra storia, memoria e poesia su Livia Gereschi, le donne della resistenza e il rastrellamento de la Romagna

Livia Gereschi, le donne della Resistenza e il tragico rastrellamento de La Romagna dell'agosto del 1944. Sarà su questi argomenti lo spettacolo prodotto da Molina mon amour in programma sabato 13 aprile 2024, alle 21, al Magazzino di Antonio (piazza Martiri della Romagna 26, Molina di Quosa), dal titolo 'Dedicato a Livia (e alle altre)'.



Un reading tra storia, memoria e poesia nato da un progetto di Fedora Durante, che condividerà il palco con l'attrice Chiara Pistoia e con le lettrici ad alta voce di Molina mon amour: Anna Calloni, Giovanna Colombini, Patrizia Palla e Giovanna Roventini. Spazio anche a un omaggio al professor Alessandro Marianelli, con la proiezione di un suo video su Livia Gereschi, realizzato con una classe, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La proiezione di immagini, video e documenti sarà a cura di Simone Panattoni. Ricerca dei documenti e cura dei testi di Fedora Durante.



“Ci è sembrato un dovere morale ricordare Livia Gereschi e quello che successe a La Romagna sul monte di Molina di Quosa durante il rastrellamento tedesco dell’agosto 1944, anche per coltivare la memoria a beneficio delle giovani generazioni – commenta Fedora Durante –. Questa figura di giovane donna, coraggiosa, che salvò donne e bambini e si fece avanti per fare da interprete con i tedeschi per tentare di salvare gli uomini rastrellati, pagò con la propria vita questo gesto che merita un ricordo che vada al di là della mera commemorazione. Stesso discorso per le donne della Resistenza, spesso poco conosciute e menzionate. Il racconto che presentiamo è pensato come un incontro, un incrocio di storie, memorie e poesia, supportato anche da documenti storici. Una trama fitta di fatti, storie e persone che trovano in Molina di Quosa il luogo più adatto per manifestarsi di fronte al pubblico. Ci sarà anche un omaggio e un ricordo di Alessandro Marianelli, studioso, ricercatore e professore, molto conosciuto nel nostro territorio e prematuramente scomparso qualche anno fa: sarà l’occasione per rivedere il suo video su Livia Gereschi, un lavoro realizzato con una sua classe che ha ottenuto numerosi riconoscimenti”.



Chiara Pistoia, biografia

Attrice, formatrice teatrale nell’ambito del teatro di impegno civile e del teatro educazione. Collabora dal 1998 con la Fondazione Sipario Toscana e dal 2012 come attrice stabile nella compagnia Animali Celesti Teatro d’arte Civile diretta da Alessandro Garzella. È fondatrice dell’associazione di promozione sociale Geometria delle Nuvole - Arte Teatro Educazione di Cecina e gestisce i cantieri di formazione teatrale comunale del Teatro De Filippo di Cecina.



L'iniziativa si svolge con il patrocinio di: Comune di San Giuliano Terme, Anpi di San Giuliano Terme, Biblioteca Franco Serantini, Casa della Donna di Pisa e Croce Rossa Italiana comitato di Pisa.



Evento riservato ai soci, prenotazione obbligatoria (379 1913131, solo WhatsApp). Ingresso a offerta libera con tessera inclusa.