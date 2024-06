'Degustando Riparbella' - Pedalata in notturna tra cibo, vino e stelle

L’e-bike tour più suggestivo dell’estate ha come cornice il territorio (e i sapori) di Riparbella. Una pedalata in notturna tra cibo, vino e stelle.

La formula ‘Degustando Riparbella” diventa ancora più ricca: sabato 29 giugno il tour in sella alla mountain bike a pedalata assistita, organizzato dall’associazione Green Riders Experience, si svolgerà lungo un percorso di 22 km sotto le stelle con visita alla scoperta di due cantine e di una struttura di eccellenza del territorio, appena inaugurata.

Tre le fermate: le cantine riparbelline Caiarossa e Pakaravan Papi – con i loro vini – e il nuovissimo Cigliere wellness e spa resort di Riparbella (che presto diventerà anche un bike resort).

A coccolare il palato ci penserà la cena doc (ecosostenibile e a km zero) cucinata dalle sapienti mani di Francesca Filippone, ex concorrente di Masterchef.

Programma

Ore 17:30 - Ritrovo alla sede dell’associazione (Loc. Il Giardino Parf)



Ore 18:00 - Partenza verso Ortacavoli



Ore 19:15 - Piccola sosta rinfrescante al Cigliere resort



Ore 20:15 - Arrivo alla cantina Caiarossa: visita della cantina con spiegazione del modello ecosostenibile, le vigne, il biodinamico. Degustazione di un calice di vino Pergolaia.



Ore 21:30 - Arrivo alla Tenuta di Pakravan Papi: cena con tre piatti e tre vini di eccellenza. Antipasto affettati e salumi e verdure in abbinamento al vino Ribellante, pasta crema di peperoni e burrata o salsiccia in abbinamento al vino Ribellante, agnello al forno ai sapori di macchia con verdure dell'orto in abbinamento con i vini Prunicce e Gabbriccio. Per finire dolcino della casa.

Ore 23:30 - Ultimi 3 km e rientro alle macchine

Prenotazione obbligatoria.

Info: cell. 333 169 1023, info@greenridersexperience.com

https://toscana-riparbella. greenridersexperience.com/