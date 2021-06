Dalla Sardegna, degustazione di Cagnulari sulla terrazza del Royal Victoria Hotel

Continua la rassegna 'The Wine Terrace' organizzata da 'Il Nomade di Vino' e che si tiene tutti i giovedì sulla splendida Terrazza del Royal Victoria Hotel e che giovedì 8 luglio proporrà un insolito ed interessante viaggio in terra sarda. La serata sarà infatti dedicata alla Sardegna e al Cagnulari, vitigno autoctono e storico dell’isola, che è stato a rischio di estinzione. Un viaggio enoico che farà scoprire il suo territorio di origine, Alghero, le caratteristiche del Cagnulari e ben tre diverse declinazioni dello stesso vitigno attraverso le etichette delle cantine presenti in degustazione: Vinicola Cherchi, Cantine Chessa, Poderi Parpinello.



Tre cantine che hanno fatto – e stanno facendo – la storia del Cagnulari, proponendo la loro interpretazione di un vitigno che rispecchia in pieno le caratteristiche di un territorio e di un popolo. In abbinamento alla degustazione saranno proposte alcune delle più caratteristiche preparazioni della: Fregola in insalata con Verdure Grigliate, Pecorino Sardo con Mostarda di Pere, Crostone di Ricotta Sarda e Fichi

