Degustazione del vino di Jerez: lo Sherry

Sabato 13 novembre è la data da fissare sul calendario.

Presso il Royal Victoria Hotel di Pisa si degusta il vino di Jerez de la Frontera: lo Sherry.

Una serata dedicata alla scoperta di uno dei vini più iconici che la mano umana abbia mai creato.



Questo evento si inserisce nella serie di appuntamenti internazionali programmati durante quella che ogni anno è la International Sherry Week, quest'anno dall'8 al 14 novembre.



E per celebrare un vino così non poteva mancare una cantina che “vive” lo Sherry da più di un secolo e mezzo e molte generazioni.

Saranno presenti in questo entusiasmante viaggio gli Sherry di Williams&Humbert, azienda storica di Jerez de la Frontera, che vanta una lunga tradizione ed una delle cantine di affinamento del vino più grandi in Europa.

Il viaggio porterà alla scoperta di quattro tipologie di Sherry tra le più caratteristiche ed apprezzate dai suoi estamatori: Fino, Amontillado, Palo Cortado e Cream.



Prezzo della degustazione: €25/pax

Si raccomanda di essere puntuali.

L'evento è per soli adulti.

Posti limitati.

Greenpass ?



Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com

