Degustazione di bianchi macerati dalla Spagna alla Georgia

Giovedì 27 agosto alle ore 20 presso la Fattoria San Vito di Calci si terrà la degustazione "SULLE BUCCE" dedicata ai vini bianchi macerati dalla Spagna alla Georgia.

La degustazione è a cura di Matteo Gallello che parlerà di una bellezza desueta, imprevedibile e scollegata da qualsiasi aspettativa. L'assaggio dei bianchi "macerati" infatti genera sempre un effetto segnante, diventa un'esperienza fondamentale, memorabile nel percorso di un appassionato al vino.



Cercheremo di capire come la macerazione possa portare varietà e arricchimento a patto che non manchino cura del vigneto e attenzione in fase di vinificazione/affinamento nonché un auspicabile processo di evoluzione, una vera e propria crescita, del vino e del vignaiolo.



L'evento si svolgerà all'aperto, nel dehor della cantina della Fattoria San Vito.



Il costo della serata è 45 euro e prevede almeno sette vini di alto profilo (serviti alla cieca) provenienti da tutta Europa e un cibo appositamente pensato per l'occasione.



Info e prenotazioni:

Matteo Gallello - 3339593960 - mattegalle@gmail.com



L'evento è aperto a un numero di massimo di venti persone, si svolgerà all'aperto, seguendo tutte le norme anti Covid di distanziamento e sanificazione.

Chiediamo ai partecipanti di venire muniti di mascherina e di rispettare il distanziamento.