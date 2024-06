Degustazione di birre del Birrificio agricolo Poggiorosso

Degustazione in collaborazione con il birrificio agricolo Poggio Rosso (Peccioli - PI).



Il loro segreto? Producono la birra con gli stessi cereali che coltivano nei loro campi.



Durante la serata il beer specialist Simone Cantoni farà degustare 4 delle loro migliori referenze:

- "Doppio Sogno" - Vienna Lager

- "Furore" - Belgian ale

- "Under Pressure" - Neipa

- "Suor Ipa" - Sour Ipa

La degustazione sarà accompagnata da un ricco apericena con prodotti del territorio e piatti della cucina di VIVO! pensati in abbinamento a ciascuna birra.

Saranno disponibili opzioni vegetariane e vegane.





Il costo della degustazione è di 30€ a persona.