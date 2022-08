Degustazione di vino greco: i vini di Monemvasia

Sabato 27 agosto alle ore 19 presso la bellissima terrazza del Bagno La Rondine a Calambrone, avrà luogo una suggestiva degustazione al tramonto sul mare e con vini esclusivi.

Saranno presenti infatti i vini greci di Monemvasia, vini che hanno fatto la storia e attraversato i millenni giungendo fino ai giorni nostri.

Monemvasia è oggi un bellissimo e suggestivo borgo, da cui secoli fa partirono le navi greche alla conquista del continente europeo, trasportando le varietà di uva che oggi coltiviamo nei nostri vigneti.

E Monemvasia Winery è la cantina di cui si degusteranno i vini ottenuti dai vitigni tipici di una regione che merita di essere conosciuta e visitata.



I vini in degustazione sono stati accuratamente selezionati per riflettere l'enologia greca contemporanea, con un occhio alla tradizione locale.

Si tratta di:

- Assyrtiko in purezza

- Kydonitsa in purezza

- blend Assyrtiko/Kydonitsa

- blend Agiorgitiko/Mavroudi



I vini, così come la regione, il territorio e la cantina saranno presentati e spiegati da Cristian e Irene de Il Nomade di Vino.



Descrizione dell'evento:



- Presentazione della regione vitivinicola, dei vitigni e della cantina;

- Degustazione di quattro vini greci: tre bianchi ed un rosso, della cantina Monemvasia Winery, la più importante della regione;

- Accompagnamento gastronomico studiato per l'occasione dallo chef del ristorante La Rondine. Questo il menu creato per la degustazione: Cous Cous di mare, Spiedino di melanzane e pesce spada affumicato, Tortino di verdure su salsa tzatziki, Risotto al taleggio e radicchio trevigiano.



Costo della degustazione: €35/persona



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



Info e prenotazioni via whatsapp al 388 889 4672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com



Si prega di specificare in anticipo eventuali intolleranze/allergie alimentari.