Vini in maneggio: degustazione, giro a cavallo, visita in vigna a Calci

Domenica 13 marzo Fattoria San Vito e il Centro Ippico La Cartuja di Calci si uniscono per una giornata dedicata a grandi e piccoli. Degustazione di 4 vini naturali biologica, visita in vigna con il vignaiolo (alle ore 11.30 e alle ore 15.00) e giro a cavallo per bambini. Durante la giornata sarà presente la pittrice Alena Cei Savastyuk con l'esposizione dei suoi acquarelli dedicati alla natura. Sono garantite le norme Anti Covid

Orari:

dalle 10 alle 13

dalle 14 alle 16??

Costo 20€ a persona

bambini gratuiti



Posti limitati è gradita la prenotazione al 3770212257