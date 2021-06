Degustazione di Susumaniello sulla terrazza del Royal Victoria Hotel

Giovedì 10 Giugno sarà la Puglia la protagonista della degustazione sulla splendida terrazza del Royal Victoria Hotel all'interno del programma The Wine Terrace.

Il team de Il Nomade di Vino vi porterà infatti alla scoperta di un vitigno che profuma della Puglia più autentica e schietta: il Susumaniello. Un viaggio nella storia che lo contraddistingue e lo rende unico, alla scoperta del territorio in cui viene coltivato mantenendo viva una tradizione vitivinicola che ha rischiato di scomparire.

I vini in degustazione:

- Serre, Salento IGP, Cantina Due Palme

- Verso Sud, Puglia IGP, I Pastini

- Susù, Salento IGP, Cantine Risveglio

In abbinamento, un piatto con alcune delle più caratteristiche preparazioni della cucina tradizionale pugliese: orecchiette al sugo di due pomodori, purea di fave con cicoria, pecorino stagionato con confettura di fichi.

In caso di maltempo la degustazione si svolgerà nella sala interna dell'hotel.

L'evento è per soli adulti.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 388 8894672 oppure via email a info@ilnomadedivino.com

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...