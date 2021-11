Arriva la seconda degustazione del vino di Jerez, lo Sherry

Viste le numerose richieste arrivate per la prima degustazione di Sherry…si replica. Ecco dunque il secondo appuntamento con la degustazione dello Sherry, che si terrà sabato 11 dicembre alle ore 18. La location sarà il Royal Victoria Hotel sul Lungarno Pacinotti nel centro di Pisa. Una meravigliosa location, per dirla tutta. E che si abbina alla grande con questa incredibile degustazione. Le porte di uno degli alberghi storici d’Italia – uno dei più antichi in Europa ancora in attività – si apriranno per un evento davvero unico. E per celebrare una serata così non poteva mancare un vino speciale, quello di una cantina che “vive” lo Sherry da quasi un secolo e mezzo e molte generazioni: Williams&Humbert, azienda storica di Jerez de la Frontera, che vanta una lunga tradizione ed una delle cantine di affinamento del vino più grandi in Europa. Il viaggio porterà alla scoperta di quattro tipologie di Sherry tra le più caratteristiche ed apprezzate dai suoi estimatori: Fino, Amontillado, Palo Cortado e Cream. Quattro varietà capaci di esprimere tutto il potenziale che un territorio come quello di Jerez e la sapiente mano dell’essere umano riescono ad offrire.

Il costo della serata è di €25, e la prenotazione è obbligatoria. Ritrovo alle 17.45 al primo piano del Royal Victoria Hotel. Richiesto il greepass. Per avere maggiori info o prenotare, chiamare il numero +39 388 8894672 (Cristian) oppure inviare un messaggio su WhatsApp.