Degustazione di vino naturale in vigna a Calci

La Fattoria San Vito a Calci, nel fresco della Valgraziosa, è pronta per una degustazione di vino e olio biologici immersi nella natura. Matteo accoglierà i partecipanti in vigna raccontando la storia della cantina e la filosofia dei vignaioli naturali. Dopo una breve passeggiata tra i filari, nel giardino davanti alla cantina è in programma la degustazione dei vini naturali e dell‘olio extravergine di oliva biologici. I vini saranno abbinati a bruschette toscane con olio extravergine di oliva bio, formaggi biologici locali e spuntini vegetariani.

La visita ha una durata complessiva di circa 1 ora e mezzo.

Prezzo: Degustazione di 5 vini, bruschette con olio extravergine di oliva della Fattoria, formaggi biologici, spuntini vegetariani

25€ adulti –15€ ragazzi 6/17. (Minimo 2 pax adulti)

Free bambini fino ai 5 anni

Per tutti i giorni della settimana è possibile concordare insieme giorno e orario per degustazioni per gruppi di almeno 6 paganti adulti. La prenotazione è obbligatoria per tutte le degustazioni. I posti sono molto limitati, la prenotazione è indispensabile e deve essere effettuata almeno un giorno prima.



Le degustazioni saranno organizzate nel giardino della Fattoria, in completa sicurezza e attenendosi alle disposizioni anti Covid 19. Preghiamo i clienti di venire muniti di mascherina.

