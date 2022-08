Degustazione vini biologici e passeggiata in vigna a Calci

Passeggiata in vigna con degustazione di vini biologici naturali a pochi passi dalla Certosa monumentale di Calci.

Sabato 20 agosto alle 18.30 Matteo (il vignaiolo) accoglierà i partecipanti davanti alla cantina per un wine tour in vigna dove racconterà il suo lavoro "dalla gemma al bicchiere"

A seguire, nel giardino della Fattoria, si potranno degustare 4 vini biologici naturali accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva di produzione propria e formaggi locali a Km 0.



Il costo è di 25€ a persona

Bambini fino ai 6 anni gratuiti, dai 7 anni 15€



Posti limitati con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni 3470674838 (wapp) o info@fattoriasanvito.it

Il wine tour è previsto anche sabato 27 agosto alle 18.30.





L'evento ha una durata complessiva di circa 2 ore.