Degustazione vini biologici e passeggiata in vigna a Calci

Degustazione vini naturali e olio extravergine di oliva biologici con passeggiata in vigna a pochi passi dalla Certosa monunentale di Calci.



Alle ore 18.30 visita in vigna con Matteo (il vignaiolo) per scoprire come nasce il nostro vino, a seguire degustazione con 4 vini accompagnati da bruschette con olio Extravergine di oliva bio, formaggi a km 0 e verdure.



Costo 25€ a persona.

Bambini fino a 6 anni gratuiti, dai 7 anni 15€



Prenotazione obbligatoria al 3470674838 wapp e Telegram o info@fattoriasanvito.it

N.B. Posti limitati.

La durata dell'evento è di circa 2 ore



Gallery

GRUPPI: Per gruppi di almeno 6 paganti possibilità di effettuare degustazioni in giorni e orari personalizzati.