Degustazione vini biologici e passeggiata in vigna a Calci

State cercando una cantina toscana, vicino a Pisa, per una degustazione di vino e olio biologici immersi nella natura? Fattoria San Vito vi aspetta a Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale.



Matteo vi accoglierà in vigna raccontandovi la nostra storia e la filosofia dei vignaioli naturali.



Dopo una breve passeggiata tra i filari, i partecipanti si ritroveranno nel giardino davanti alla cantina per la degustazione dei suoi vini naturali e dell‘olio extravergine di oliva biologici.



I vini saranno abbinati bruschette toscane, formaggi biologici locali e tapas vegetariane.

Costo a persona 25€



Degustazioni di Aprile

Sabato 22 aprile ore 11.00

Le degustazioni continueranno fino a settembre, scrivici per info.



Per gruppi di almeno 6 persone (o per almeno 6 quote) possibilità di orario e giorno personalizzato.





Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria al 3470674838 o info@fattoriasanvito.it

Maggiori info su www.fattoriasanvito.it



Fattoria San Vito, Via Caprili 5 Calci (PI)