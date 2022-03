Degustazione di vini biologici e passeggiata in vigna

Da sabato 2 aprile la Fattoria San Vito di Calci riapre con le degustazioni in vigna. Alle ore 15.00 Matteo (il vignaiolo) accoglierà i partecipanti davanti alla cantina per una passeggiata in vigna dove sarà spiegherà la filosofia dei vignaioli naturali ed il lavoro in vigna e in cantina. A seguire degustazione di 4 vini biologici naturali accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva e formaggi locali bio nel giardino della Fattoria.

Le degustazioni si terranno sabato 2, 16, 23, 30 aprile e lunedì di Pasqua 18 aprile alle ore 15.00 e continueranno nei mesi successivi.

Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro le ore 15,00 del venerdì precedente.



3470674838 (wapp) o info@fattoriasanvito.it La degustazione si terrà all'aperto, in caso di maltempo non verrà effettuata. Dettagli su www.fattoriasanvito.it