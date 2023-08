Degustazione di vini e cinema a La Nunziatina

Serata di grandi vini e cinema alla Nunziatina. Venerdì 25 agosto, dalle ore 20, il giardino storico in centro città proporrà una degustazione molto particolare, organizzata in collaborazione con la Fisar (Delegazione storica di Pisa) e con il Cineclub Arsenale. Per l’occasione saranno proiettate alcune scene di 4 film in cui il vino è protagonista sul grande schermo; seguirà la degustazione di 4 etichette e di 4 proposte gastronomiche abbinate alle bottiglie.

Si partirà con 'Finché c’è prosecco c’è speranza', di Antonio Padovan, giallo tratto dal romanzo di Fulvio Ervas, in cui Giuseppe Battiston interpreta Stucky, un ispettore mezzo veneziano e mezzo persiano che indaga su una serie di omicidi. Unico indiziato, il defunto conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto la vita inscenando un pittoresco e teatrale suicidio. Si degusterà il Prosecco Superiore DOCG 2022 (MoretVini), in abbinamento a un pinzimonio con citronette all’arancia.

Secondo assaggio di film con 'Sideways' di Alexander Payne. Miles, aspirante romanziere e grande intenditore di vini decide di fare un viaggio con il suo migliore amico Jack, attore fallito, tra i vigneti della Santa Ynez Valley, la settimana prima che Jack si sposi. Un film dove l'amicizia è la dolceamara riflessione sul continuare a essere dei "novelli" giovani o apprezzare i piaceri della maturità. Il vino scelto per questo film è il Pinot nero 2018 (Robert Mondovi), da degustare con un mini tagliere di salumi.

Si proseguirà con 'Un’ottima annata' di Ridley Scott. Max Skinner è un abile banchiere specializzato in transazioni finanziarie. La morte improvvisa del vecchio zio Henry lo conduce in Provenza e tra le vigne della tenuta ritrova i sapori del suo passato, il fedele vigneron dello zio e scopre quelli del suo futuro, l’illegittima figlia del defunto e la locandiera, Fanny Chenal, che lo inebrierà più di un vino 'da boutique'. Luberon Rouge AOC 2021 (Château La Canorgue) in degustazione, con tartare di manzo.

Gran finale della serata con 'Mondovino' di Jonathan Nossiter. Il documentarista franco-americano compie un viaggio tra i viticoltori della Napa Valley californiana, della Francia e dell'Italia, famose per la qualità dei loro prodotti. Mette così in luce il contrasto tra i grandi gruppi che si sono impossessati di una fetta importante della produzione e coloro che difendono, con tenacia ma anche con fatica, le denominazioni d'origine. Assaggio di Malvasia di Bosa (Vigne Silattari), abbinato con gelato alle mandorle, olio e pepe.