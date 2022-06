Degustazione vini con passeggiata in vigna per San Ranieri

Venerdì 17 giugno alle ore 18 per la Festa di San Ranieri, degustazione speciale con passeggiata in vigna alla Fattoria San Vito di Calci.



Fattoria San Vito è una piccola azienda biologica a conduzione familiare che si trova a pochi passi dalla Certosa monumentale di Calci.

Produce vino naturale e olio extravergine di oliva biologici.

Venerdì sera organizza una degustazione con passeggiata in vigna in cui Matteo (il vignaiolo) vi racconterà la nascita del suo vino, dalla gemma al bicchiere.

Dopo la visita, comodamente seduti nel giardino davanti alla cantina, potrete degustare i vini (bianchi, orange e rossi) accompagnati da bruschette, formaggi locali bio e tapas vegetariane.



Costo

degustazione 4 vini 25€ pp

degustazione 5 vini 28€ pp



Posti limitati con prenotazione obbligatoria al 3470674838 wapp e info@fattoriasanvito.it



Prossime degustazioni

Martedì 21 giugno ore 19

Sabato 25 giugno ore 17.30





GRUPPI: Per gruppi di almeno 6 paganti (o 6 quote) possibilità di effettuare degustazioni in giorni e orari personalizzati.



Fattoria San Vito via Caprili 3 Calci.