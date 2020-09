Degustazione vini greci a Pisa con il nomade di vino

Visto il successo dell'evento di Venerdì 18, la degustazione dei vini greci a Pisa viene replicata.



L'appuntamento è quindi per Venerdì 25 Settembre alle ore 19 presso lo storico Hotel Royal Victoria di Pisa, sul Lungarno Pacinotti, per una degustazione al tramonto con vini esclusivi.



Sulla suggestiva terrazza dell'hotel, conosceremo i vini greci di Monemvasia, vini che hanno fatto la storia e attraversato i millenni giungendo fino ai giorni nostri.



Il costo della serata è di 20€ ed include la degustazione di tre vini accompagnati da un piatto con vari assaggi dal sapore mediterraneo.



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



Info e prenotazioni via whatsapp al 380.2321934 (Irene) o al 388.8894672 oppure via email a info@ilnomadedivino.com



Vi ricordiamo di specificare in anticipo eventuali intolleranze/allergie alimentari.