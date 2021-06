Degustazione vini e presentazione libro "Leg(g)ende pisane"

Venerdì 2 luglio dalle ore 19.30 l’Associazione Pranza Cena Ama organizza, presso la Fattoria San Vito di Calci, la presentazione del libro 'Leg(g)ende Pisane', di Sergio Costanzo e Fabio Vasarelli. In stile Pranza Cena Ama, l’evento sarà accompagnato da una degustazione dei vini naturali prodotti dalla fattoria, in abbinamento a piccoli assaggi gastronomici.

Matteo il vignaiolo racconterà tra i filari la storia del suo vino dalla gemma al bicchiere; a seguire, nel giardino davanti alla cantina, Fabio Vasarelli e Sergio Costanzo, autori di 'Leg(g)ende pisane' presenteranno il loro libro mentre saranno serviti 4 vini naturali biologici accompagnati da spuntini vegetariani e dall'olio extravergine di oliva biologico della fattoria.

Leg(g)ende Pisane è il titolo di una rubrica del quotidiano 'Il Tirreno' che dall'ottobre del 2017 esce ogni settimana nelle pagine della cronaca locale. Gli autori, Sergio Costanzo e Fabio Vasarelli, affrontano e trattano a modo loro la storia e le storie della città in epoche e contesti diversi. Il denominatore comune è sempre Pisa, la sua cultura, le sue vicende passate e anche moltissime curiosità. In questo volume sono raccolti i primi cinquanta articoli, in rigoroso ordine cronologico di pubblicazione.

Al lettore viene dato lo spunto per approfondire, criticare, scoprire e dibattere su vicende e secoli di storia locale.





Info e Prenotazioni: pranzacenaama@gmail.com; 347/19255585; 347/6666577

