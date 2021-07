Degustazione vini sulla terrazza del bagno La Rondine

L’appuntamento è per martedì 20 luglio presso lo stabilimento balneare “La Rondine” a Calambrone per una serata dedicata al vino sulla splendida terrazza davanti al mare.

Una degustazione di vini guidata da Irene e Cristian de Il Nomade di Vino che porterà i partecipanti in un viaggio virtuale alle pendici del Vesuvio per scoprire uno dei vitigni più caratteristici della nostra meravigliosa penisola, il Caprettone.

Un vitigno unico e dalle immense potenzialità, capace di dare un vino che i produttori della zona hanno da pochi anni riscoperto e iniziato a vinificare in purezza, con dei risultati straordinari.

Saranno tre le etichette in degustazione, provenienti da tre cantine (Casa Setaro, Sorrentino e Cantine del Vesuvio) che interpretano il Caprettone in modo differente, ognuna donando ai vini la propria impronta.

In abbinamento, tre assaggi studiati per apprezzare al meglio i vini in degustazione: Tonno ripieno di avocado con salsa tzatziki, Tortino di baccalà con crema di parmigiano, Carpaccio di salmone agli agrumi.

Vini unici accompagnati da preparazioni ricercate, da gustare e degustare sulla terrazza davanti al mare al tramonto per una serata davvero speciale.



INFO:

Ritrovo dalle 19.30 presso il Bagno “Le Rondini” a Calambrone – Viale del Tirreno 102 (PI).

La degustazione inizierà alle 20, sulla terrazza davanti al mare.

L’evento è per soli adulti.



Il costo della serata è di €25,00 (degustazione + abbinamento gastronomico).Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 388 8894672 oppure via email a info@ilnomadedivino.com

