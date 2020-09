Degustazioni di vini

Alla Fattoria San Vito di Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale, il sabato e la domenica alle ore 15.00 potrete partecipare ad una degustazione di 4 vini biologici naturali accompagnati da formaggi e bruschette al costo di 15 euro a persona.



La visita ha una durata di circa un'ora, potrete passeggiare liberamente nella vigna che circonda la Fattoria e degustare in tranquillità in giardino. Durante la degustazione Matteo, il vignaiolo, vi racconterà la storia della Fattoria e dei suoi vini e come nasce il vino che berrete.. dalla pianta al bicchiere!



Tutti gli eventi rispettano le norme antiCovid e sono limitati ad un massimo di 12 persone.

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp 3470674838 oppure email a info@fattoriasanvito.it



ATTENZIONE: La degustazione si svolge all'aperto, sotto il pergolato della Fattoria, in caso di maltempo verrà rimandata.



(Possibilità su richiesta, di altri giorni ed orari con minimo 4 persone paganti).