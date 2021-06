Degustazioni di vino bio alla Fattoria San Vito

Prezzo non disponibile

Vuoi fare una degustazione di vini naturali e olio extravergine di oliva biologici?

A Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale, trovi la Fattoria San Vito, una piccola azienda biologica che produce e vende direttamente vino e olio.

La cantina, circondata dalla vigna, in cui è possibile anche passeggiare, offre degustazioni su appuntamento (minimo 2 persone paganti),



Degustazioni:

4 vini+bruschette 15€

5 vini+ bruschette+formaggi biologici e spuntini vegetariani 25€



I vini naturali e biologici spaziano dal Trebbiano al Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Vermentino...



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

La cantina rimane aperta anche per la vendita,

(Possibilità di concordare altri giorni e orari per gruppi di minimo 6 paganti)

