Degustazioni di vino e olio alla fattoria San Vito

Orario non disponibile

Quando Dal 27/05/2021 al 02/06/2021 Orario non disponibile

State cercando una cantina toscana, vicino a Pisa, per una degustazione di vino e olio biologici immersi nella natura? Fattoria San Vito vi aspetta. Matteo vi accoglierà in vigna raccontandovi la storia e la filosofia dei vignaioli naturali. Dopo una breve passeggiata tra i filari, appuntamento al giardino davanti alla cantina per la degustazione dei suoi vini naturali e dell‘olio extravergine di oliva biologici.



Giorni e orari

Giovedì, Venerdì, Domenica ore 18

Sabato 29 maggio ore 11.30 e ore 16.30

Mercoledì 2 giugno aperti su prenotazione

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA



Durata

La visita ha una durata complessiva di circa 1 ora e mezzo.



Prezzo

Degustazione di 4 vini e bruschette toscane con olio extravergine di oliva

15€ adulti- 10€ ragazzi 6/17 anni. (Minimo 2 pax adulti)



Degustazione di 5 vini, bruschette, formaggi biologici, spuntini vegetariani

25€ adulti –15€ ragazzi 6/17 (Minimo 2 pax adulti)



Prenotazioni e informazioni al 3470674838 (wapp)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...