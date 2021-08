Degustazioni in vigna a Calci

Orario non disponibile

Quando Dal 20/08/2021 al 22/08/2021 Orario non disponibile

State cercando una cantina vicino a Pisa, per una degustazione di vino e olio extravergine di oliva biologici con posti limitati e tavoli immersi nella natura? Fattoria San Vito vi aspetta a pochi passi dalla Certosa Monumentale di Calci.



Venerdì 20 agosto alle 12.30, sabato 21 e domenica 22 agosto alle 19.00 potrete partecipare alle degustazioni con passeggiata tra i filari dove Matteo, il vignaiolo, vi racconterà la produzione del suo vino, dalla vite al bicchiere.

Al termine sarete accompagnati nel giardino davanti alla cantina e ai filari, dove potrete assaggiare i vini seduti nel verde della Valgraziosa.



Visita in vigna con degustazione di 5 vini naturali biologici accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva bio e formaggi locali 25€ a persona.

L’evento dura circa 1 ora e mezzo e si svolge completamente all’aperto con tavoli distanziati.

In caso di maltempo le degustazioni sono annullate.





Informazioni al sito www.fattoriasanvito.itPrenotazioni a info@fattoriasanvito.it e wapp al 3470674838

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...