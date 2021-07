Degustazioni in vigna in Valgraziosa tra vino naturale e olio evo biologici

Cercate un luogo tranquillo, non lontano da Pisa, dove trascorrere un paio di ore in serenità? La Fattoria San vito ha in programma alcune degustazioni nel verde della Valgraziosa, a pochi passi dalla Certosa Monumentale di Calci. La piccola azienda a conduzione familiare si trova ai piedi del Monte Pisano e organizza degustazioni di vino naturale e olio extravergine di oliva biologici dal giovedì alla domenica.

Matteo, il vignaiolo, accompagnerà personalmente i partecipanti in vigna per mostrare i filari e l'uva che sta crescendo, raccontando la storia del suo vino dalla gemma al bicchiere. Seduti in tranquillità, nel giardino di fronte alla cantina, si potrà poi assaggiare i vini accompagnati da bruschette all'olio extravergine di oliva e abbinamenti vegetariani.

Costi:

4 vini + bruschette = 15€ a persona

5 vini + bruschette +formaggi biologici a km 0 e spuntini vegetariani = 25 € a persona

Vini in degustazione: Trebbiano, Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, Ciliegiolo.

Gli orari possono subire variazioni. La durata della degustazione è di circa 1 ora e mezzo. Le degustazioni continuano fino a settembre.



al 3470674838 wapp o info@fattoriasanvito.itPosti limitati.

