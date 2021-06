'Del cuore delle donne, tra eros, amore e medicina', il nuovo libro di Marco Rossi alle Officine Garibaldi

ll cuore della donna esplorato in tutti suoi aspetti, emotivi, psicologici e fisici. Venerdì 25 giugno alle ore 17,30, alle Officine Garibaldi di Pisa, in Via Gioberti 39, Marco Rossi presenta il suo ultimo libro: Del cuore delle donne. Tra eros, amore e medicina (Mind Edizioni).



Gallery



Cardiologo e docente dell’università di Pisa con al suo attivo altri tre libri divulgativi in ambito medico, nel suo ultimo libro Marco Rossi risponde alle tante domande che sullo specifico tema può porsi il lettore o la lettrice curiosi di questo argomento. Da ciò che succede al cuore di una donna innamorata, ai messaggi che esso scambia con il suo corpo e la sua psiche, alla storia del mito, giunto sino a noi dall’antichità, che lo vuole scrigno dei suoi sentimenti, agli effetti favorevoli che si riverberano su di esso quando la donna vive con soddisfazione la propria sessualità. Fino alla cosiddetta “medicina di genere” che proprio in ambito cardiologico si è da pochi anni affermata, riconoscendo alle donne una peculiarità sia nel modo, diverso rispetto all’uomo, con cui spesso si manifestano in loro i sintomi dell’infarto e di altre cardiopatie, sia nel modo in cui queste stesse malattie rispondono nelle donne alle terapie. “Un cambio di passo”, sottolinea l’autore nel suo libro, che può accelerare nella donna la rapidità con cui giungere alla diagnosi di infarto e la stessa prognosi femminile di questa grave cardiopatia.All’incontro, che sarà condotto dalla giornalista Manuela Arrighi, interverranno, oltre all’autore, Gioia Maestro, operatrice culturale e Ilaria Genovesi, sessuologa e psicoterapeuta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...