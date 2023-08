Eliopoli Summer 2023, talk show con i protagonisti de 'I delitti del Barlume'

Venerdi 25 agosto, alle 22 nell'ambito del talk show condotto da Massimo Marini, saliranno sul palco di Eliopoli i personaggi protagonisti de 'I delitti del Barlume' Massimo Paganelli (Aldo Griffa), Atos Davini ( Pilade Del Tacca), Marcello Marziali (Gino Rimediotti) e Paolo Cioni (Marchino). Oltre a loro sarà presente anche l'attrice Martina Iacomelli, pisana, nel 2018 Miss Cinema Toscana, con varie esperienze in cinema teatro e tv. Recentemente in tv ha partecipato in 'Un passo dal cielo 7 ', oltre che in 'Don Matteo 12' e 'Buongiorno mamma' su Rai Cinema.