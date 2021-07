Marenia, al via 'Dialoghi d'Autore'

Prende il via questo fine settimana, all’interno del programma di 'Marenia NonSoloMare', la rassegna 'Dialoghi d’Autore', una serie di dodici incontri letterari curati dalle librerie indipendenti pisane. Le serate si svolgeranno al porto di Marina di Pisa. Primo appuntamento venerdì 2 luglio con Nicola Lagioia anticipato alle ore 19.00 per evitare la concomitanza con la partita della Nazionale.

Il primo appuntamento in calendario è dunque venerdì 2 luglio (ore 19.00, Porto di Marina), a cura della libreria Tra le Righe, con lo scrittore Nicola Lagioia, premio Strega 2015 e direttore del Salone internazionale del libro di Torino, che presenta 'La città dei vivi' (Einaudi). Dialoga con l’autore Danilo Soscia. Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia, Manuel Foffo e Marco Prato, seviziano un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. La notizia calamita immediatamente l’attenzione, sconvolgendo nel profondo l’opinione pubblica.

Sabato 3 luglio (ore 21.30, piazzale delle Capitanerie di Porto), a cura della libreria Gli Anni in Tasca, Ilide Carmignani presenta 'Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba' (Salani) Modera l’incontro Chiara Aurora Gagliano. Questa è la favola di Sepùlveda, autore indimenticabile di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di molti altri romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Una vita avventurosa, generosa e intensissima, 'incandescente' come dice lui stesso, narrata come una favola dolce e forte – così d’altronde era lui – da Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica.

Domenica 4 luglio (ore 21.30, piazzale delle Capitanerie di Porto), a cura della Libreria Erasmus, Guido Tonelli presenta 'Tempo. Il sogno di uccidere Chronos'. Chrònos è un mistero, e non solo per i fisici. Lo era per i primi uomini e continua a esserlo per noi oggi. Da Newton ad Amleto, da Einstein a Dalì, il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose. Esiste? Si può fermare? E se ne può invertire il corso? Guido Tonelli ci guida lungo la tortuosa via d’accesso alla comprensione di una realtà molto diversa da come crediamo che sia.