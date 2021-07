Un weekend ricco di 'Dialoghi d’autore' al Porto di Marina

Continua anche questo fine settimana il programma di incontri letterari 'Dialoghi d’Autore', curati dalle librerie indipendenti pisane. La rassegna si svolge al Porto turistico di Marina di Pisa (piazzale delle Capitanerie di Porto), all’interno del cartellone di 'Marenia NonSoloMare'. Un appuntamento ogni sera da sabato 17 fino a domenica 18 luglio. Si parte però già questa sera, giovedì 15, sempre alle ore 21.30, quando a cura della Libreria Civico 14 salirà sul palco Franco Arminio con un reading poetico, accompagnato dal musicista pisano Massimo Cappellini. Durante la performance, le parole del poeta giocheranno e galleggeranno sulla corrente di note della musica di Cappellini, generando un’atmosfera intima e suggestiva.

Sabato 17 luglio (ore 21.30), a cura della libreria 'Gli anni in tasca', sarà il turno di Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti, rispettivamente scrittrice e illustratore, che presenteranno la graphic novel 'Le Parole Possono Tutto' (Il Castoro, 2021). Sul palco, insieme agli autori, sarà presente Matteo Pelliti, poeta sarzanese naturalizzato pisano, stretto collaboratore di Simone Cristicchi. 'Le Parole Possono Tutto' parla di Sara, protagonista giovane e introversa, a cui sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per l’alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l’amicizia, la famiglia e, forse, anche l’amore.

Domenica 18 luglio (ore 21.30), sempre al Porto Turistico, a cura della Libreria dei Ragazzi, sarà la volta di Roberto Piumini, scrittore lombardo, prolifico autore di narrativa per l’infanzia, filastrocche e romanzi, e Nadio Marenco, musicista. L’opera presentata sarà 'Alzati Martin, Ballata di Martin Luther King' (Solferino, 2018). Un’epica incentrata su un eroe moderno, che recupera la forma del poema in ottave e del gospel per restituire il sapore antico della lotta nera. Una storia che nessun bambino, ragazzo, adulto dovrebbe mai perdere di vista: quello di una giusta causa in cui credere e per cui lottare.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti. www.marenianonsolomare.it

