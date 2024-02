'Diario di un Ghost Hunter', presentazione del libro con Andrea Valtriani a Vicopisano

Tra i palazzi di Pisa si nascondono leggende da brivido: apparizioni, poltergeist, globi luminosi, fate e fantasmi. Grazie a questo volume sarà possibile scoprirne i segreti e, accompagnati dal giornalista Andrea Valtriani, rivivere le notti passate a caccia di entità soprannaturali all'interno di queste antiche dimore. Nel libro si parla delle continue apparizioni di Villa di Corliano, del fantasma del Rosso della Paola che da un secolo infesta il Castello dei Vicari di Lari, del paese fantasma di Toiano e dell'omicidio della bella Elvira, di Villa Isnard e dello spettro della piccola Anna, dei fantasmi dei soldati nazisti e del gerarca fascista di Villa Alta, delle possessioni demoniache e degli esorcismi del Divo Valentino nel comune di Bientina con l'intervista all'esorcista della diocesi, ma anche delle attrezzature usate dai moderni ghost hunters e delle teorie sulle quali si fonda lo spiritismo contemporaneo.

Andrea Valtriani, scrittore e giornalista pisano classe 1983, appassionato di esoterismo e occulto, da più di dieci anni racconta le leggende pisane con delle inchieste giornalistiche, raccolte la prima volta nel libro 'Fantasmi a Pisa', uscito in libreria nel 2014.

Con il suo secondo volume dal titolo 'Diario di un Ghost Hunter', Valtriani approfondisce il tema delle leggende legate ai fantasmi e racconta le centinaia di ore di esperienze inspiegabili, sperimentate in prima persona e raccolte in numerose interviste fatte ai protagonisti dei racconti più incredibili.

La presentazione del volume si terrà domenica 25 febbraio alle 17.00 presso il Circolo Arci 'L'Ortaccio' di Vicopisano, con la moderazione di Carlo Palotti.

Durante la serata verrà presentato il nuovo progetto 'Segnalibro'.