'Diario di viaggio attraverso l’Ucraina in guerra': presentazione a Palazzo Boilleau

'33 ore. Diario di viaggio attraverso l’Ucraina in guerra' (edito da Vallecchi), si muove tra cronaca, letteratura e storia per raccontare una fuga rocambolesca tra bombardamenti e esplosioni. Venerdì 18 novembre nell'Aula Magna di Palazzo Boilleau a Pisa verrà presentato il libro di Edoardo Crisafulli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Kyiv, PhD (Dublino). Vincitore del premio Elsa Morante 2022 per la sezione Culture d'Europa, Crisafulli è stato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Beirut, Libano; responsabile dei corsi di lingua italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo; ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Damasco, a cavallo tra il 2011 e il 2012, nel pieno della Primavera araba, e l’Istituto Italiano di Cultura di Haifa, in Israele, dal 2003 al 2008.

Il libro è un diario di viaggio in cui l’autore rielabora i pensieri che gli frullavano in mente durante il viaggio per fuggire dall’operazione speciale scoppiata, con gran fragore di missili e bombe, il 24 febbraio 2022. Una fuga in macchina, dalla capitale ucraina sotto attacco alla Moldavia, porta di ingresso per l’Unione Europea. 33 ore, senza pause, mentre i paracadutisti russi scendevano dal cielo e le infrastrutture ucraine venivano polverizzate dagli attacchi. Lo presentano, oltre al professor Michelangelo Zaccarello, docente di Filologia italiana dell'Università di Pisa, A. Casadei, S. Garzonio, G. Tomassucci. Introduce il Prorettore Vicario, prof. G. Iannaccone. Sarà presente l'autore.