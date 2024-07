San Rossore: a Viviparco incontro con il climatologo di fama internazionale Roberto Buizza

‘La sfida del cambiamento climatico‘: martedì 23 luglio, in Sala Gronchi a Cascine Vecchie di San Rossore, nell'ambito della rassegna Viviparco, dialogo con il professor Roberto Buizza, docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna, scienziato internazionale esperto in fisica dell’atmosfera e meteorologia, coordinatore del centro sul cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile.

Le variazioni del clima sono una realtà documentata scientificamente: l'effetto serra ed il continuo aumento di emissioni di anidride carbonica stanno causando il riscaldamento globale con effetti nocivi sul pianeta. Ondate di calore più frequenti ed intense, siccità alternata a precipitazioni concentrate e pericolose per l'assetto idrogeologico, diminuzione delle riserve d'acqua: sono solo alcune delle conseguenze tangibili. Il professor Buizza illustrerà la situazione attuale e si discuterà del ruolo dei Parchi e delle possibili strade per evitare cambiamenti irreversibili.

Roberto Buizza si è laureato in fisica all'Università di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in matematica presso l'University College London, e un Master in Business Administration (Mba) presso la London Business School. Dopo 4 anni al Centro di Ricerca Termica e Nucleare dell'Ente Nazionale Energia Elettrica, nel 1991 ha iniziato a lavorare per l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, dando un contributo fondamentale nello sviluppo dei sistemi di previsione, nel ruolo di capo della divisione 'Predictability' e come 'Lead Scientist. E' Honorary Research Fellow presso The Grantham Institute for Climate Change alll’Imperial College di Londra e addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Londra.

ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.