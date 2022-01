'I dieci comandamenti secondo Hess' al Teatro Quaranthana

Venerdì 28 gennaio va in scena 'HESS, I dieci comandamenti secondo Hess' di Alina Nelega, regia di Simone Martini e Tazio Torrini, della compagnia Kanterstrasse. Lo spettacolo si inserisce nella stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato. Un lavoro caustico che affronta la tematica del nazismo e, più in generale, della parte oscura celata e covata in ognuno di noi. Lo spettacolo riproduce la cella carceraria di Spandau, a Berlino, dove Rudolf Hess, sodale e ombra di Hitler fin dagli esordi e figura emblematica del nazismo, è rinchiuso alla fine degli anni '80, in totale isolamento da oltre vent’anni. Rudolf Hess, gerarca nazista, condivise con Hitler la prigione, la stesura del Mein Kampf e la carriera fino a divenirne vice e successore designato, fu condannato alla fine della II Guerra Mondiale all’ergastolo e rinchiuso nel carcere di Spandau, di cui è stato ultimo “occupante”. Nelle carceri, Hess, relitto vecchio e patetico, quasi uno spettro di se stesso, ripercorre la propria vita con tono pungente o allucinato e rivendica la missione, alternando a frammenti biografici ora agghiaccianti ora dolenti. Lo spettacolo rientra nelle iniziative per la Giornata della Memoria e fa parte del progetto 'Dal Teatro alla classe. Il palcoscenico della cittadinanza attiva' in riferimento al bando Cittadini responsabili a scuola e nella società nell'ambito di Giovanisì della Regione Toscana.

Inoltre alle ore 20:00 prende il via il progetto Casateatro, a cura di Unicoop Firenze e Murmuris, un percorso formativo volto creare un gruppo di 'spettatori consapevoli', per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo nella vita dei teatri toscani (per info e prenotazioni 347 3415879).

