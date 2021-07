Meglio di Indiana Jones! Dieci cose da sapere sull'antica Pisa

Settanta itinerari per scoprire Pisa; settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Con la ripartenza ormai in atto e in attesa del ritorno dei turisti stranieri, il Comune di Pisa lancia 'RiscopriAmo Pisa', ciclo di visite guidate rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città.

La visita guidata in partenza sabato 10 luglio alle ore 18.00 ripercorre le tracce ‘nascoste’ dell’antica Pisa; un viaggio nel tempo dalle origini all’epoca moderna, rintracciando i reperti archeologici ancora visibili in città. Riscopriremo insieme i resti della colonia romana e della Pisa medievale a partire dalla Piazza del Duomo. Se vi dicessero che Pisa somiglia un po’ a Parigi? Sapete perché anche le mura, a Pisa, non sono poi così dritte? O dove potete trovare un’antica “spa” nel centro cittadino? Andremo alla ricerca di quello che rimane delle architetture antiche e le ritroveremo in luoghi insoliti attraversando Piazza Cavalieri, passeggiando lungo Borgo Stretto e arrivando infine sul Lungarno, l’acqua che diede vita a Pisa.

Il progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

