Domenica 6 giugno, alle ore 10 e alle ore 11, l’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa organizza due visite guidate per portare i visitatori alla scoperta del suo immenso patrimonio vegetale. L’iniziativa, dal titolo 'Dietro le quinte dell’Orto e Museo Botanico di Pisa', vedrà impegnato in prima linea il team di esperti botanici e giardinieri che lavora incessantemente per studiare, riconoscere, far nascere e crescere le piante dell’Orto, dando la possibilità ai visitatori di scoprire le attività e i volti di chi si prende cura di quel luogo e ne divulga la conoscenza.

Con questa proposta, l'Orto e Museo Botanico di Pisa aderisce all'iniziativa 'Appuntamenti in giardino 2021', promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia con l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le visite guidate avranno una durata di circa 2 ore. Il ritrovo è previsto con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato. E' previsto un massimo di 10 partecipanti per ogni gruppo. Per informazioni e prenotazioni: info.ortomuseobot@sma.unipi.it .