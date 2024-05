Aria, acqua, terra, fuoco: i quattro elementi protagonisti di 'Dimensione Zero'

Quattro performance dedicate ai quattro elementi primordiali (aria, acqua, fuoco, terra) che trasformeranno altrettanti spazi cittadini di valore storico e museale in luoghi di espressione artistica e di sensibilizzazione ecologica. E’ il progetto 'Dimensione Zero' presentato questa mattina con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, di Michele Arena dell’associazione Parallelo Dance, di Ingrid Pastore, designer delle performance del progetto, e di Guido Brondoni del Museo San Matteo di Pisa.

Il progetto si propone attraverso l'arte performativa di stimolare la consapevolezza ambientale per ispirare al cambiamento e discutere le sfide ambientali del nostro tempo, esplorando la relazione dell'uomo con l'ambiente, evidenziando le conseguenze delle azioni umane sull'ecosistema ed invitando tutti ad unirsi nella costruzione di un futuro consapevole.

Le 4 performance porteranno gli spettatori in un ipotetico futuro immaginario. Ogni performance sarà unica, creata per l’elemento in questione, e verrà accompagnata oltre che alla danza da una apposita creazione video e da un progetto musicale, offrendo un'esperienza coinvolgente e stimolante per una riflessione collettiva. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 20.45 e replica alle ore 21.30.

E’ richiesta la prenotazione scrivendo a segreteriaparallelo@gmail.com.

Questo il calendario delle iniziative:

- 4 maggio, Cittadella Galileiana (Ex Macelli Pubblici) - Performance 'La Terra'

- 18 maggio, Museo di San Matteo - Performance 'L’Aria' (durante la giornata europea dei Musei)

- 1 giugno, Torre della Cittadella - Performance 'Il Fuoco'

- 8 giugno, Museo delle Navi Antiche - Performance 'Cosi limpida scorre l’Acqua' (in occasione del Giugno Pisano)

"Un progetto interessante - dichiara l’assessore alla Cultura Bedini - che tratta un tema importante e attualissimo come quello della sostenibilità e della tutela ambientale, troppo spesso affrontato con approcci poco stimolanti e ideologici. Leggere i problemi in merito attraverso riflessioni, stimoli originali e provocazioni artistiche legate ai quattro elementi primordiali, ovvero aria, acqua, fuoco, terra, è una proposta che abbiamo ritenuto molto interessante. Svolgere le performance, che coniugheranno danza e live video, in quattro luoghi rappresentativi della nostra città dal punto di vista culturale come la Cittadella Galileiana, il Museo di San Matteo, la Torre della Cittadella e il Museo delle Navi Antiche è un ulteriore valore, che ben si allinea alle nostre scelte, finalizzate a promuovere spazi che ancora non hanno potuto esprimere a pieno le loro enormi potenzialità".

Il progetto 'Dimensione Zero' è promosso dall’associazione Parallelo Dance con il patrocinio di Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Le Navi Antiche di Pisa e Direzione Regionale dei Musei della Toscana. Collaborano al progetto le associazioni MistralMouvmentArt, P.U.M., A.M.E.F. e FUNDANCE FAMILY.