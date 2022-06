Disco in piazza a Molina: puro vinile e locali aperti

È la volta della musica per Molina mon amour. Sabato 11 giugno c'è l'appuntamento con una serata in 'puro vinile' nella piazza della chiesa a Molina di Quosa. Protagonisti i dj Max, Richy e Simone, originari di Pontasserchio e da sempre nel mondo della musica, che proporranno una serata di selezioni musicali rigorosamente e unicamente in vinile, spaziando tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta. I locali saranno aperti per cibo e bevande, mentre due saranno i punti ristoro.

Tutte le iniziative della rassegna 'Primavera/estate 2022' di Molina mon amour godono del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.