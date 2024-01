'Disegna ciò che vedi' - Evento di comunità dedicato alle commemorazioni del 'Giorno della memoria'

'Disegna ciò che vedi' - una produzione del Teatro di Bo’ in co-progettazione con il Comune di Terricciola per la stagione del Teatro 'Di Vino' in occasione della Giornata della Memoria - andrà in scena alla Biblioteca Comunale di Morrona venerdì 26 gennaio alle ore 19 con ingresso a offerta.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a riunirsi davanti ad uno spettacolo che affronta la storia di ciò che è stata la Shoah e con la leggerezza di un bambino, a porsi domande importanti, cercando risposte che forse non esistono: una riflessione affinché ci sia memoria della memoria.



Ci sono storie che costano fatica a raccontare.

Ognuno di noi ha una famiglia, dei nonni... I nonni che raccontano storie ai figli dei figli: storie divertenti, gli aneddoti della loro infanzia, le parole della loro gioventù. Nella famiglia di Helga Weissova si raccontavano i disegni.



Con Mattia Pagni, le allieve attrici e gli allievi attori dei laboratori teatrali di Bo’; testo e regia di Franco Di Corcia JR per la stagione 'Teatro In'.



INFO E PRENOTAZIONI



teatrodibo.it