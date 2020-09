Disfida in Vernacolo 'Pisa-Livorno' al Giardino Scotto

Ritorna l’attesissimo appuntamento della “disfida vernacola” tra pisani e livornesi. La sera di domenica 20 settembre, ore 21.00, presso il Giardino Scotto, si disputerà un “duello all’ultima battuta” tra le più pungenti “linguacce” della Toscana.

L’evento, organizzato dal Crocchio Goliardi Spensierati, costituisce l’ultimo appuntamento della rassegna Fuori Teatro promossa dall'Assessorato alla cultura del Comune di Pisa insieme alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, col sostegno della Banca di Pisa e Fornacette e del Centro Commerciale di Pisanova.

Molti ricorderanno il successo e la risonanza suscitati dalle precedenti edizioni di questa “Disfida”; oggi si rinnova questa strepitosa e poco convenzionale “sfida tra campanili” a colpi di risate, stornelli, poesie e cultura popolare.

Nelle passate edizioni si sono battuti, per le città di Pisa e di Livorno, autentici “mostri sacri” del teatro vernacolo e della poesia locale; questa volta scenderanno in lizza, per Pisa: Lorenzo Gremigni, Fabiano Cambule e Franco Montagnani, con la partecipazione musicale di Franco Bonsignori alla fisarmonica; per Livorno: Aldo Corsi, Alessio Nencioni e Franco Bocci.

Sarà Marco Masoni a presentare questo confronto senza precedenti tra alcuni dei più affermati attori ed autori dell’ambito popolare e vernacolo di Pisa e di Livorno; il risultato rimarrà quello, garantito, di una genuina serata di autentico buonumore.

La giuria sarà composta da personalità delle istituzioni, da sapienti del vernacolo e da giornalisti; i giurati saranno chiamati ad esprimere, insieme allo stesso pubblico, la propria preferenza all’uno o all’altro contendente, i quali si confronteranno con scintille di arguta ironia in un clima di goliardico sfottò.

I biglietti (costo unico di 10,40 euro) sono in vendita fino a poco prima dell'inizio dello spettacolo sul sito VivaTicket, oppure presso la Biglietteria del Teatro Verdi in Via Palestro (aperta dal martedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00) e presso tutte le rivendite del circuito VivaTicket, tra cui anche la Galleria del Disco a Pisa.