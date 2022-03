'Ditegli sempre di sì': la commedia di Eduardo De Filippo sul confine (labile) tra salute e malattia mentale

Sarà in scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno la commedia 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi. La Compagnia Elledieffe continua così nel rigoroso segno di Luca De Filippo a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana. A dirigerla uno tra i più autorevoli registi italiani, Roberto Andò.

Vivace, colorata, opera tra le meno note di Eduardo, 'Ditegli sempre di sì' è una commedia molto divertente che si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico e, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale. Michele è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo. Erroneamente congedato come 'guarito' dal manicomio che lo ha ospitato, si stabilisce dalla sorella Teresa e inizia, con furiosa lucidità, a stravolgere gli effetti della cosiddetta normalità: confonde i suoi desideri con la realtà che lo circonda, eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Ma soprattutto, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo?

Per prenotare i biglietti si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo. I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione. Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

In ottemperanza da quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, solo FFP2. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni. Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce sull’Arno 571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.